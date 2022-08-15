Mercedes-Maybach EQS SUV станет самым дорогим и оснащенным электромобилем компании.

В Mercedes-Benz уже давно подтвердили, что компания планирует создать электрические Maybach, которые будут серьезно улучшенными моделями семейства EQ. Самым роскошным и дорогим из них, вероятно, станет Mercedes-Maybach EQS.

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Мы видели концепт внедорожника Maybach EQS на прошлогоднем немецком автосалоне в Мюнхене, но, как выяснилось, он был лишён многих деталей, которые должны появиться на серийной версии. Издание Motor.es решило попытаться создать рендер, в котором они попытались отразить возможный финальный облик электрического кроссовера.

Фактически дизайнеры просто взяли черты концептуального Maybach QES от прошлогоднего концепта и положили их на реальный серийный Mercedes-Benz EQS. Большие пропорции модели и приятный силуэт отлично подходят для создания версии Maybach. Особенно впечатляет большая и стильная решетка радиатора, и колеса с тонкими спицами, а дополняет все это двухцветная окраска кузова.

По официальной информации, Mercedes-Maybach EQS SUV появится в следующем году. Он получит немного измененный передок и корму, а также оригинальные 24-дюймовые колеса Maybach. Изменится и интерьер, который сделают из премиальных материалов и позволят будущему владельцу выбирать из множества вариантов индивидуализации салона.

Что касается технической части, то отдача силовой установки должна увеличиться, хотя некоторые источники уверяют, что кроссовер возьмет ее от топового EQS 580 4Matic. На нем устанавливаются два электромотора с суммарной мощностью 523 лошадиные силы и 858 Нм момента, а батарея на 107,8 кВт*ч позволит проезжать более 600 километров.