В Вене засняли сразу два приехавших из Украины Mercedes-Maybach GLS 600. Судя по одинаковым цифрам на номерах, роскошные внедорожники принадлежат одному человеку, и мы знаем кому.

Скорее всего, автомобили принадлежать непубличному бизнесмену Игорю Воронову – владельцу сети тренажерных залов SportLife, ресторанов “Феллини” и “Царское село”, предполагает ТопЖир. В его гараже есть Bentley Flying Spur, Ferrari FF, купе Rolls-Royce Phantom и многие другие интересные автомобили, а еще он любит номера с комбинацией цифр 7733.

Читайте также Bentley и Maybach таксирует в Киеве: сколько стоит проехаться?

Mercedes-Maybach GLS 600 Воронова стал первым в Украине. Теперь таких внедорожников есть два, что очень удивило наших австрийских коллег из Autogespot. Также интересно, как машины покинули Украину во время военного положения и уехал ли в Австрию их владелец.

Mercedes-Maybach GLS 600 стоит под 200 тыс. евро в базовой версии. Автомобиль оснащен 557-сильным V8 твин-турбо и разгоняется до сотни за 4,9 с. В отличие от стандартного Mercedes GLS вариант от Maybach четырехместный – с двумя отдельными креслами второго ряда, дополненными электроприводом вентиляцией и массажем.