У Відні сфотографували одразу два Mercedes-Maybach GLS 600, які приїхали з України. Судячи з однакових цифр на номерах, розкішні позашляховики належать одній людині, і ми знаємо кому.

Швидше за все, автомобілі належать непублічному українському бізнесмену Ігорю Воронову – власнику мережі тренажерних залів SportLife, ресторанів “Фелліні” та “Царське село”, припускають у ТопЖир. У гаражі Воронова є Bentley Flying Spur, Ferrari FF, купе Rolls-Royce Phantom та чимало інших цікавих авто, а ще він любить номери із комбінацією цифр 7733.

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Mercedes-Maybach GLS 600 Воронова став першим в Україні. Тепер таких позашляховиків два, що дуже здивувало наших австрійських колег з Autogespot. Також цікаво, як машини покинули Україну під час воєнного стану та чи виїхав до Австрії їхній власник.

Нагадаємо, що Mercedes-Maybach GLS 600 коштує під 200 тис. євро у базовій версії. Автомобіль оснащений 557-сильним V8 твін-турбо та розганяється до сотні за 4,9 с. На відміну від стандартного Mercedes GLS, варіант від Maybach чотиримісний – із двома окремими кріслами другого ряду, доповненими електроприводом вентиляцією та масажем.