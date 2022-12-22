Роскошный внедорожник Mercedes-Maybach EQS был замечен во время дорожных тестов.

Mercedes EQS вот-вот откроет свою роскошную сторону с будущей версией Maybach. Собственно, он уже попробовал этот сегмент, поскольку прототипы были замечены в открытом доступе уже несколько месяцев.

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Последний, ездивший на морозе у полярного круга в Скандинавии, имел меньший камуфляж по сравнению с нашими предварительными наблюдениями, что свидетельствует о том, что до торжественной презентации останется не так уж много времени.

Внешне визуальные изменения касаются переднего бампера и радиаторной решетки, которые будут новыми. Первый будет иметь другой центральный воздухозаборник и менее выраженный фартук, а второй должен походить на концепт, который был представлен в прошлом году. Сзади у него будет другой диффузор по сравнению с обычными вариантами SUV EQS, а двери багажника, как и передний капот, и колеса будут украшены типичными эмблемами Maybach. Двухцветная покраска должна завершить макияж.

Несмотря на то, что фотографы-шпионы не смогли приблизиться к этому прототипу, чтобы сделать несколько изображений интерьера, вы можете сделать ставку на многочисленные высококачественные материалы. Ожидайте изысканную кожаную обивку, и, возможно, некоторую металлическую/деревянную отделку, а также дополнительные вещи, которые еще больше будут отличать его от остального ассортимента. На полученных снимках мы можем рассматривать отдельные задние сиденья, разделенные консолью, откидывающиеся столики, развлекательную систему на задних сиденьях и, вероятно, кулер для шампанского.

Трудно сказать, что будет двигать внедорожник Mercedes-Maybach EQS. В текущем внедорожнике EQS 580 4Matic предложены двойные двигатели с суммарной мощностью 536 л.с. для разгона до первой сотни с таким силовым агрегатом требуется 4,5 секунды. Вариант 450 4Matic может ускориться за 5,8 секунд, суммарная мощность его двигателей составляет 355 л.с.

Торжественное представление Mercedes-Maybach EQS, вероятно, пройдет через несколько месяцев, поскольку его должны показать где-то в начале следующего года.