Після запуску CX-60 минулого року в Європі та нещодавно представленого CX-90 у Сполучених Штатах, Mazda продовжить розширювати пропозицію позашляховиків.

Ми вже дізналися про CX-70 який буде представлено в наступні місяці як дворядна версія CX-90 у Північній Америці. Крім того, бос компанії в Європі зараз сказав Automotive News Europe, що CX-80 планується випустити наприкінці цього року.

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На запитання ANE, чи планується прем’єра CX-80 цього року, Мартін тен Брінк відповів: «Так, ми побачимо його до кінця року». Він утримався від подробиць, але по суті це буде більша трирядна версія CX-60. Іншими словами, очікуйте щось подібне до європейської версії нового CX-90, але з вужчим корпусом. Новачок не буде продаватися виключно на Старому Континенті, оскільки Mazda також має намір випустити автомобіль вдома в Японії та на інших ринках.

Довжина семимісного CX-80 повинна перевищувати 4740 міліметрів. Щоб розмістити третій ряд, колісна база буде довшою до 2870 мм. Він також буде працювати на новій задньопривідній платформі Mazda з рядними шестициліндровими бензиновими та дизельними двигунами, а також гібридною силовою установкою. На деяких ринках CX-60 також продається з чотирициліндровими двигунами, але ще невідомо, чи отримає більший позашляховик такі силові установки.

Під час того ж інтерв'ю ANE Мартін тен Брінк підтвердив, що CX-3 більше не продаватиметься в Європі. Ви більше не можете замовити субкомпактний кросовер, але в наявності обмежений запас. Керівництво європейського регіону очікує, що CX-5 залишиться бестселером у 2023 році, чому допоможе нова бензинова версія з м’яким гібридом.

Мартійн тен Брінк не виключив можливість встановлення роторного двигуна з розширенням діапазону в інших моделях, крім MX-30. Він пояснив, що 3 і CX-30 використовують ту саму платформу, і тому можуть використовувати нетрадиційну гібридну установку – плагін-гібридну.

За оцінками Mazda, до кінця десятиліття від 40 до 70 відсотків річних продажів будуть представлені електричними моделями. Це амбітна мета, враховуючи, що MX-30 наразі є єдиним таким авто у модельному ряду марки.