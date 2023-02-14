После запуска CX-60 в прошлом году в Европе и недавно представленного CX-90 в Соединенных Штатах, Mazda продолжит расширять предложение внедорожников.

Мы уже узнали о CX-70, который будет представлен в последующие месяцы как двухлетняя версия CX-90 в Северной Америке. Кроме того, босс компании в Европе сейчас сказал Automotive News Europe, что CX-80 планируется выпустить в конце этого года.

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На вопрос ANE, планируется ли премьера CX-80 в этом году, Мартин тен Бринк ответил: Да, мы увидим его до конца года. Он воздержался от притворства в подробности модели, но по сути это будет большая трехрядная версия CX-60. Иными словами, ожидайте что-то вроде европейской версии нового CX-90, но с более узким корпусом. Новичок не будет продаваться исключительно на Старом Континенте, поскольку Mazda также намерена выпустить автомобиль дома в Японии и других рынках.

Длина семиместного CX-80 должна превышать 4740 миллиметров. Чтобы разместить третий ряд, колесная база будет длиннее до 2870 мм. Он будет работать на новой заднеприводной платформе Mazda с рядными шестицилиндровыми бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридной силовой установкой. На некоторых рынках CX-60 также продается с четырехцилиндровыми двигателями, но неизвестно, получит ли больший внедорожник такие силовые установки.

Во время того же интервью ANE Мартин тен Бринк подтвердил, что CX-3 больше не будет продаваться в Европе. Вы больше не можете заказать субкомпактный кроссовер, но налицо ограниченный запас. Руководство европейского региона ожидает, что CX-5 останется бестселлером в 2023 году, чему поможет новая бензиновая версия с мягким гибридом.

Мартийн тен Бринк не исключил возможность установки роторного двигателя с расширением диапазона в других моделях, кроме MX-30. Он пояснил, что 3 и CX-30 используют ту же платформу, и поэтому могут использовать нетрадиционную гибридную установку – гибридную плагин.

По оценкам Mazda, к концу десятилетия от 40 до 70 процентов годовых продаж будут представлены электрическими моделями. Это амбициозная цель, учитывая, что MX-30 является единственным таким авто в модельном ряду марки.