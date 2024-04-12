Технічно Mazda CX-80, скоріш за все, буде розтягнутою версією CX-60 з трьома рядами сидінь. Попередні замовлення на новий трирядний кросовер почнуть приймати у травні.

Європейський підрозділ Mazda анонсував новинку – 18 квітня відбудеться презентація трирядного кросовера CX-80. У глобальному масштабі це буде вже четверта модель нового сімейства SUV, побудованих на платформі з поздовжнім розташуванням двигуна та основним заднім приводом.

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Дизайн CX-80 давно не є таємницею, адже ще в лютому в Інтернет виклали патентні зображення Mazda CX-80. Судячи з них, «вісімдесятка» буде розтягнутою версією CX-60 (цей кросовер – п’ятимісний). До речі, за аналогічним рецептом зроблені й інші нові Mazda: кросовер CX-70 є п’ятимісною версією CX-90, який має трирядний салон.

Але деякі «власні фішки» CX-80 все ж таки дістануться. Зокрема, іншим стане задній бампер; збільшать вікна за задніми стійками, також їх будуть обрамляти потужніші хромовані вставки. Як повідомили у компанії, довжина CX-80 складе майже п’ять метрів, колісна база – понад три метри. Показники Mazda CX-60 – 4740 та 2870 мм відповідно.

Передню частину салону напевно оформлять, як у решти кросоверів марки. При цьому оголошено, що для другого ряду будуть передбачені три конфігурації, серед варіантів – два окремі сидіння «у поєднанні з центральною консоллю».

Про техніку поки що ні слова, але, швидше за все, її Mazda CX-80 розділить з CX-60. У гаму останнього входять бензинова «четвірка» 2.5 та рядні V6 3.3 (бензин та дизель). Є варіанти м’якого гібрида, а на деяких ринках доступний також плагін-гібрид. Зрозуміло, у CX-80 буде повний привід

В Європі попередні замовлення на новий трирядний кросовер почнуть приймати у травні, до тамтешніх дилерів новинка дістанеться восени.