Технически Mazda CX-80, скорее всего, будет растянутой версией CX-60 с тремя рядами сидений. Предварительные заказы на новый трехрядный кроссовер начнут принимать в мае.

Европейское подразделение Mazda анонсировало новинку – 18 апреля состоится презентация трехрядного кроссовера CX-80. В глобальном масштабе это будет уже четвертая модель нового семейства SUV, построенных на платформе с продольным расположением двигателя и основным задним приводом.

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Дизайн CX-80 давно не является тайной, ведь еще в феврале в Интернет выложили патентные изображения Mazda CX-80. Судя по ним, "восьмидесятка" будет растянутой версией CX-60 (этот кроссовер – пятиместный). Кстати, по аналогичному рецепту сделаны и другие новые Mazda: кроссовер CX-70 является пятиместной версией CX-90, который имеет трехрядный салон.

Но некоторые "собственные фишки" CX-80 все же достанутся. В частности, другим станет задний бампер; увеличат окна за задними стойками, также их будут обрамлять мощные хромированные вставки. Как сообщили в компании, длина CX-80 составит почти пять метров, колесная база – более трех метров. Показатели Mazda CX-60 – 4740 и 2870 мм соответственно.

Переднюю часть салона наверняка оформят, как у остальных кроссоверов марки. При этом объявлено, что для второго ряда будут предусмотрены три конфигурации, среди вариантов – два отдельных сиденья "в сочетании с центральной консолью".

О технике пока что ни слова, но, скорее всего, её Mazda CX-80 разделит с CX-60. В гамму последнего входят бензиновая "четверка" 2.5 и рядные V6 3.3 (бензин и дизель). Есть варианты мягкого гибрида, а на некоторых рынках доступен также плагин-гибрид. Понятно, у CX-80 будет полный привод

В Европе предварительные заказы на новый трехрядный кроссовер начнут принимать в мае, к тамошним дилерам новинка доберется осенью.