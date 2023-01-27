Нова Mazda CX-90 буде представлена 31 січня, але тизерна кампанія вже почалась. Останнє відео зосереджено на дизайні інтер’єру.

Автовиробники люблять вкладати емоції у свої транспортні засоби, і Mazda не виняток. Компанія використає суміш нейтральних кольорів із традиційними японськими швами на приладовій панелі, щоб викликати певні відчуття у водія та пасажирів.

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Коли цей конкретний CX-90 вимальовується в салоні, ми бачимо світло-сірий, темно-сірий та білий з акцентами хрому та дерев’яної обробки в певних місцях.

Однак ми не впевнені, що це справжня деревина. Дизайнер інтер’єру Бекі Оуенс розповідає про кольори та текстури для інтер’єру. Вона обробляє зразок деревини з наклейкою Stoneform, який є альтернативним деревним матеріалом для підлоги.

Далі у відео ми бачимо центральну консоль CX-90 із чимось схожим на цей матеріал, нанесений на верхню частину. Незрозуміло, чи це справжнє дерево, чи Stoneform, але в цьому ракурсі воно виглядає досить добре. Крім того, ми бачимо, що великий позашляховик Mazda зберігає важіль перемикання передач для трансмісії, а також чимало тактильних елементів керування.

Що стосується зовнішнього дизайну, офіційно представлено новий колір під назвою Artisan Red. Очевидно, це відтінок червоного, який ми бачили на інших тизерах CX-90, і знову Mazda занурюється в колодязь емоцій у своєму описі фарби. Крім того, відео також пропонує деяке уявлення про кузов CX-90. У мові дизайну Mazda переважно використовуються округлі, органічні форми, а не жорсткі краї, щоб максимізувати відбивну здатність фарби. Теоретично це допомагає глядачам створити сильніший – як ви вже здогадалися – емоційний зв’язок із CX-90.

Оскільки до великого відкриття залишилося всього п’ять днів, важко сказати, чи побачимо ми ще один великий тизер CX-90. Ми вже знаємо, що він буде оснащений 3,3-літровим двигуном з турбонаддувом від Mazda, що видає 340 кінських сил, і ми знаємо, що Mazda запропонує гібридну силову установку. Можливо у моторній гамі будуть і інші силові установки. До повного розкриття інформації лишилось чекати недовго.