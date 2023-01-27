Новая Mazda CX-90 будет представлена 31 января, но тизерная кампания уже началась. Последнее видео сосредоточено на дизайне интерьера.

Автопроизводители любят вкладывать эмоции в свои транспортные средства, и Mazda не исключение. Компания использует смесь нейтральных цветов с традиционными японскими швами на приборной панели, чтобы вызвать определенные ощущения у водителя и пассажиров.

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Когда этот конкретный CX-90 становится видимым, мы видим образец светло-серого, темно-серого и белого с акцентами хрома и деревянной отделки в определенных местах.

Однако мы не уверены, что это настоящая древесина. Дизайнер интерьера Беки Оуэнс выступает гостем в этом видео, обсуждая цвета и текстуры для интерьера. Она обрабатывает образец древесины с наклейкой Stoneform, которая является альтернативным древесным материалом для пола.

Далее в видео мы видим центральную консоль CX-90 с чем-то похожим на этот материал, нанесенный на верхнюю часть. Непонятно, это настоящее дерево или Stoneform, но в этом ракурсе оно выглядит довольно хорошо. Кроме того, мы видим, что большой внедорожник Mazda сохраняет рычаг переключения передач для трансмиссии, а также множество тактильных элементов управления.

Что касается внешнего дизайна, официально представлен новый цвет под названием Artisan Red. Очевидно, это красный оттенок, который мы видели на других тизерах CX-90, и снова Mazda погружается в колодец эмоций в своем описании краски. Кроме того, видео также предлагает некоторое представление о кузове CX-90. В языке дизайна Mazda преимущественно используются округлые, органические формы, а не жесткие края, чтобы максимизировать отражательную краску. Теоретически это помогает зрителям создать более сильную – как вы уже догадались – эмоциональную связь с CX-90.

Поскольку до большого открытия осталось всего пять дней, трудно сказать, увидим ли мы еще один крупный тизер CX-90. Мы уже знаем, что он будет оснащен 3,3-литровым двигателем с турбонаддувом от Mazda, выдающим 340 лошадиных сил, и мы знаем, что Mazda предложит гибридную силовую установку. Возможно, в моторной гамме будут и другие силовые установки. До полного раскрытия информации осталось недолго.