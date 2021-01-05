В рамках американського аукціону Sotheby’s вирішили продати електричний McLaren версії Speedtail минулого модельного року. Таких авто випустили в кількості 106 одиниць.

Транспортний засіб оснащується чотирилітровою силовою установкою V8, що має подвійний турбонаддув. Електрокар здатний генерувати 1 035 кінських сил. Авто може розганятися до 402 кілометрів на годину. Електромотор і акумуляторну батарею розробляли фахівці компанії.

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McLaren Speedtail має 3 зручних крісла. При цьому сидіння водіїв розміщується посередні авто. Завдяки цьому водій відчуває “унікальний незабутній досвід водіння”.

Розробниками машини були ліквідовані бічні автомобільні дзеркала. Замість них були вмонтовані приховані спеціальні камери, які передають зображення на екран, який знаходиться в салоні гіперкара.

При включенні режиму Active Velocity, дані камери зникають. При цьому відбувається просідання транспортного засобу на пару десятків міліметрів. Завдяки цьому електрокар стає більш обтічним. У свою чергу це допомагає при їзді машини на великих швидкостях, а також підвищує маневреність авто.

Одометр McLaren Speedtail показує менше п’ятдесяти кілометрів. Орієнтовна вартість: 3,5 – 4,5 млн доларів. Аукціон заплановано на 22 січня 2021 року.