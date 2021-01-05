В рамках американского аукциона Sotheby's решили продать электрический McLaren версии Speedtail в прошлом модельном году. Таких авто выпустили в количестве 106 единиц.

Транспортное средство оснащается четырехлитровой силовой установкой V8, имеющей двойной турбонаддув. Электрокар способен генерировать 1 035 лошадиных сил. Авто может разгоняться до 402 километров в час. Электромотор и аккумуляторную батарею разрабатывали специалисты компании.

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McLaren Speedtail имеет 3 удобных кресла. При этом сиденья водителей размещается посередине авто. Благодаря этому водитель испытывает “уникальный незабываемый опыт вождения”.

Разработчиками машины были ликвидированы боковые автомобильные зеркала. Вместо них были вмонтированы скрытые специальные камеры, которые передают изображение на экран, который находится в салоне гиперкара.

При включении режима Active Velocity, данные камеры исчезают. При этом происходит проседание транспортного средства на пару десятков миллиметров. Благодаря этому электрокар становится более обтекаемым. В свою очередь это помогает при езде машины на больших скоростях, а также повышает маневренность авто.

Одометр McLaren Speedtail показывает менее пятидесяти километров. Ориентировочная стоимость: 3,5 – 4,5 млн долларов. Аукцион запланирован на 22 января 2021 года.