Продається 1 із 7 експериментальних прототипів McLaren Speedtail XP 2020 року. Автомобіль використовувався для тестування, а зараз виставлений на аукціон.

З 10 McLaren Speedtail XP, використаних для тестування, залишилося лише 7 після того, як 3 автомобілі були принесені в жертву заради відповідності федеральним стандартам.

Читайте також: McLaren на українських номерах помітили у Польщі

Незважаючи на те, що виробники суперкарів створюють і розробляють нові моделі щороку, небагато з них справляють таке яскраве враження. Для McLaren одним із таких знакових прикладів є надзвичайно ексклюзивний гіперкар Speedtail.

Ексклюзивний суперкар випущений серією з 106 автомобілів. Це робить McLaren з гібридним двигуном одним із найбажаніших автомобілів в історії. Але отримати один із 7 експериментальних тестових автомобілів XP — це абсолютно інший рівень, який дозволяє доторкнутись до процесу створення унікальних авто.

Кузов унікального прототипу має чарівне глянцево-чорне покриття, яке містить справжній 24-каратний золотий пил, щоб створити мерехтливий зовнішній вигляд. Ділянки Speedtail підсвічуються золотистими смугами, які контрастують із фарбою. Передня пластина з логотипом виготовлена з чистого 24-каратного золота та має зареєстрований знак монетного двору, що гарантує її автентичність. Всередині кабіна імітує чорно-золоту кольорову гамму в шарах натуральної шкіри. Центральне положення водійського сидіння діє як реверанс до легендарного McLaren F1.

McLaren, Speedtail має гібридну силову установку. 4,0-літровий V8 з подвійним турбонаддувом та 7-ступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням включає в себе додаткову батарею, запозичену у підрозділі McLaren Formula E, яка живить електродвигун потужністю 312 кінських сил. Завдяки сумарній потужності 1035 кінських сил і крутному моменту 1149 Нм Speedtail розганяється до першої сотні лише за 2,9 секунди. Максимальна швидкість перевищує 400 км/год.