Продается один из семи экспериментальных прототипов McLaren Speedtail XP 2020 года. Автомобиль использовался для тестирования, а сейчас выставлен на аукцион.

Из 10 McLaren Speedtail XP, использованных для тестирования, осталось всего 7 после того, как 3 автомобиля были принесены в жертву ради соответствия федеральным стандартам.

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Несмотря на то, что производители суперкаров создают и разрабатывают новые модели каждый год, немногие из них производят столь яркое впечатление. Для McLaren одним из таких знаковых примеров является очень эксклюзивный гиперкар Speedtail.

Эксклюзивный суперкар выпущен серией из 106 автомобилей. Это делает McLaren с гибридным двигателем одним из самых желанных автомобилей в истории. Но получить один из 7 экспериментальных тестовых автомобилей XP – это совершенно другой уровень, позволяющий прикоснуться к процессу создания уникальных авто.

Кузов уникального прототипа имеет волшебное глянцево-черное покрытие, содержащее настоящую 24-каратную золотую пыль, чтобы создать мерцающий внешний вид. Участки Speedtail подсвечиваются золотистыми полосами, которые контрастируют с краской. Передняя пластина с логотипом изготовлена из чистого 24-каратного золота и имеет знак монетного двора, что гарантирует ее подлинность. Внутри кабина имитирует черно-золотую цветовую гамму в слоях натуральной кожи. Центральное положение водительского сиденья действует как реверанс к легендарному McLaren F1.

McLaren, Speedtail имеет гибридную силовую установку. 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением включает в себя дополнительную батарею, заимствованную у подраздела McLaren Formula E, питающую электродвигатель мощностью 312 лошадиных сил. Благодаря суммарной мощности 1035 лошадиных сил и крутящему моменту 1149 Нм Speedtail разгоняется до первой сотни всего за 2,9 секунды. Максимальная скорость превышает 400 км/ч.