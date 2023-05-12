Мільйонер вирішив прикрасити гоночним суперкаром McLaren Senna GTR вартістю 2 мільйони доларів свою квартиру.

Розкішний суперкар McLaren підняли на тросах до пентхауса на 57 поверсі. Відео з епічним підйомом автомобіля поділився власник пентхауса, мільйонер Адріан Портеллі. Закордонні ЗМІ покликали Портеллі "Містер Ламбо" за його колекцію дорогих машин, серед яких є і McLaren Senna GTR вартістю два мільйони доларів. Саме цим автомобілем Портеллі і вирішив прикрасити свою багатоярусну квартиру у хмарочосі Sapphire by the Gardens у Мельбурні.

Читайте також: Глава McLaren показав свою колекцію автомобілів: відео

Портеллі, статки якого оцінюються в 350 мільйонів доларів, опублікував у своїх соцмережах фотографії, на яких він позує поруч із McLaren Senna GTR у пентхаусі на 57 поверсі. Є й відео з підйомом машини – її встановили на майданчик, який на тросах підняли на висоту близько двох сотень метрів.

Судячи з сюжетів новин австралійського телебачення, для цього довелося частково перекрити проїжджу частину біля Sapphire by the Gardens, а за підйомом спостерігали кілька сотень людей.

McLaren Senna GTR, який підняли на 57 поверх, це трекова версія звичайного Senna, яка була випущена у кількості 75 екземплярів. У суперкара розвинений аеродинамічний обвіс, гоночна трансмісія, переналаштована підвіска і чотирилітрова «твінтурбовісімка» M840TR, яка розвиває 825 кінських сил.

Що ж до хмарочоса Sapphire by the Gardens, то його висота становить 218 метрів, і всього там налічується 57 поверхів — пентхаус Портеллі розташований на вершині вежі. Багатоярусна квартира коштувала мільйонеру 39 мільйонів доларів, на сьогоднішні це найдорожчий пентхаус, проданий у Мельбурні.