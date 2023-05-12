Миллионер решил украсить гоночным суперкаром McLaren Senna GTR стоимостью 2 миллиона долларов свою квартиру.

Роскошный суперкар McLaren подняли на тросах к пентхаусу на 57 этаже. Видео с эпическим подъемом автомобиля поделился владелец пентхауса, миллионер Адриан Портелли. Зарубежные СМИ позвали Портелли "Мистер Ламбо" за его коллекцию дорогих машин, среди которых есть и McLaren Senna GTR стоимостью в два миллиона долларов. Именно этим автомобилем Портелли и решил украсить свою многоярусную квартиру в небоскребе Sapphire by the Gardens в Мельбурне.

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Портелли, состояние которого оценивается в 350 миллионов долларов, опубликовал в своих соцсетях фотографии, на которых он позирует рядом с McLaren Senna GTR в пентхаусе на 57 этаже. Есть и видео с подъемом машины – ее установили на площадку, которую на тросах подняли на высоту около двух сотен метров. Судя по новостным сюжетам австралийского телевидения, для этого пришлось частично перекрыть проезжую часть возле Sapphire by the Gardens, а за подъемом наблюдали несколько сотен человек.

McLaren Senna GTR, который подняли на 57 этаж, это трековая версия обычного Senna, выпущенная в количестве 75 экземпляров. У суперкара развит аэродинамический обвес, гоночная трансмиссия, перенастроенная подвеска и четырехлитровая «твинтурбовосемка» M840TR, развивающая 825 лошадиных сил.

Что касается небоскреба Sapphire by the Gardens, то его высота составляет 218 метров, и всего там насчитывается 57 этажей – пентхаус Портелли расположен на вершине башни. Многоярусная квартира обошлась миллионеру в 39 миллионов долларов, и, как сообщает Realestate.com.au, на сегодняшний день это самый дорогой пентхаус, проданный в Мельбурне.