McLaren знову змінив власника

Відділ шосейних автомобілів McLaren ось-ось знову матиме нового власника. Минуло лише сім місяців відтоді, як Mumtalakat, суверенний фонд Королівства Бахрейн, придбав контрольний пакет акцій британської компанії, що займається виробництвом суперкарів. Тепер CYVN Holdings підписала угоду з цим фондом про придбання у повну власність McLaren Automotive, повідомляє Road&Truck.

Новий власник, CYVN Holdings, є інвестиційною групою з Абу-Дабі, яка також є найбільшим акціонером виробника електромобілів Nio. Приблизно рік тому вона також придбала Gordon Murray Group, тому група швидко розширює свій слід у автомобільному світі.

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“Ця трансформаційна інвестиція CYVN Holdings надасть доступ до додаткового капіталу, передового інженерного досвіду та новаторських технологій, особливо в галузі електромобілів. Це також дозволить McLaren отримати вигоду від широкого міжгалузевого досвіду команди CYVN Holdings, спираючись на попередні стратегічні інвестиції CYVN Holdings у Nio Inc., Forseven і Gordon Murray Technologies”, – пошив заяву покупець.

McLaren говорив про електромобілі у своєму майбутньому, і використання досвіду Nio у технології високопродуктивних електромобілів здається очевидним кроком. Крім підрозділу дорожніх автомобілів, ця угода також призведе до того, що CYVN Holdings захопить пакет акцій McLaren Group у Mumtalakat, який включає підрозділ перегонів.

Фінансові дані угоди не розголошуються.