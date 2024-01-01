McLaren снова сменил владельца

Отдел шоссейных автомобилей McLaren вот-вот снова получит нового владельца. Прошло всего семь месяцев с тех пор, как Mumtalakat, суверенный фонд Королевства Бахрейн, приобрел контрольный пакет акций британской компании, занимающейся производством суперкаров. Теперь CYVN Holdings подписала соглашение с этим фондом о приобретении в полную собственность McLaren Automotive, сообщает Road&Truck.

Новый владелец, CYVN Holdings, является инвестиционной группой из Абу-Даби, которая также является крупнейшим акционером производителя электромобилей Nio. Примерно год назад она также приобрела Gordon Murray Group, поэтому группа быстро расширяет свой след в автомобильном мире.

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“Эта трансформационная инвестиция CYVN Holdings предоставит доступ к дополнительному капиталу, передового инженерного опыта и новаторских технологий, особенно в области электромобилей. Это также позволит McLaren получить выгоду от широкого межотраслевого опыта команды CYVN Holdings, опираясь на предыдущие стратегические инвестиции CYVN Holdings в Nio Inc., Forseven и Gordon Murray Technologies”, – пошил заявление покупатель.

McLaren говорил об электромобилях в своем будущем, и использование опыта Nio в технологии высокопроизводительных электромобилей кажется очевидным шагом. Кроме подразделения дорожных автомобилей, эта сделка также приведет к тому, что CYVN Holdings получит пакет акций McLaren Group в Mumtalakat, который включает подразделение гонок.

Финансовые данные сделки не разглашаются.