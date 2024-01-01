Украинский дизайнер будет создавать такси вместо гиперкаров

Украинский дизайнер Максим Шкиндер перешел из британской компании McLaren Automotive, которая производит мелкосерийные спорткары, в компанию London Electric Vehicle Company (LEVC), производителя лондонских такси и другой коммерческой техники.

Об этом он впервые для украинской аудитории заявил в эфире “Авторадио” 5 сентября 2024 года. Впрочем, на новую должность он перешел еще 5 месяцев назад, то есть в марте 2024 года.

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По словам Максима, его мечта работать в McLaren сбылась, поэтому он пошел дальше. На новую работу его “захантили”, то есть переманили. В предыдущей компании Шкиндер занимал должность старшего дизайнера экстерьеров автомобилей McLaren. Теперь он Principal Designer, то есть главный дизайнер экстерьеров LEVC.

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Штаб-квартира LEVC находится в Ансте, Ковентри, она открылась в 2017 году, когда компания по производству такси London Taxi Company (LTC) была переименована в LEVC китайским владельцем – холдингом Geely Group.

LEVC продает электрические лондонские такси TX в традиционном дизайне. Однако уже существуют современные концепты. Фото LEVC

До работы в британских компаниях Максим работал в Skoda, а перед тем учился на автодизайнера в IED Turin Italy.

Напомним, что McLaren недавно полностью выкупила государственная компания Бахрейна.