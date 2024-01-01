Український дизайнер створюватиме таксі замість гіперкарів

Український дизайнер Максим Шкіндер перейшов з британської компанії McLaren Automotive, яка виготовляє дрібносерійні спорткари, до компанії London Electric Vehicle Company (LEVC), виробника лондонських таксі та іншої комерційної техніки.

Про це він вперше для української аудиторії заявив в ефірі “Авторадіо” 5 вересня 2024 року. Втім, на нову посаду він перейшов ще 5 місяців тому, тобто в березні 2024 року.

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За словами Максима, його мрія працювати в McLaren збулася, тож він пішов далі. На нову роботу його “захантили”, тобто переманили. У попередній компанії Шкіндер обіймав посаду старшого дизайнера екстер'єрів автомобілів McLaren. Тепер він Principal Designer, тобто головний дизайнер екстер’єрів LEVC.

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Штаб-квартира LEVC знаходиться в Ансті, Ковентрі, вона відкрилась у 2017 році, коли компанія з виробництва таксі London Taxi Company (LTC) була перейменована у LEVC китайським власником – холдингом Geely Group.

LEVC продає електричні лондонські таксі TX у традиційному дизайні. Однак вже існують сучасні концепти. Фото LEVC

До роботи в британських компаніях Максим працював у Skoda, а перед тим вчився на автодизайнера у IED Turin Italy.

Нагадаємо, що McLaren нещодавно повністю викупила державна компанія Бахрейну.