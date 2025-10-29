Медична довідка для водія: що про неї варто знати

У сервісні центри МВС останнім часом надходить дедалі більше звернень від громадян щодо правильного оформлення медичних довідок, які вимагають для складання іспитів на отримання посвідчення водія. Найчастіше людей цікавить, як саме має виглядати позначка «Придатний» і чи потрібно ставити її навпроти кожної категорії транспортних засобів.

Як оформлюється довідка

Медична довідка про придатність до керування транспортним засобом видається за встановленою формою, затвердженою наказом МОЗ України № 65/80 від 31 січня 2013 року. Вона підтверджує, що стан здоров’я особи відповідає вимогам для керування транспортними засобами певних категорій.

У дійсній медичній довідці обов’язково має бути позначка або штамп «Придатний» навпроти тієї категорії, на яку кандидат у водії складає іспит. Саме ця відмітка дозволяє допускати особу до складання іспитів.

Водночас у довідці не потрібно проставляти позначки навпроти всіх категорій. Якщо водій відкриває лише одну категорію, штамп «Придатний» може бути зазначений лише навпроти неї.

Що має містити дійсна довідка

повні дані про особу;

печатку медичного закладу на фотокартці;

групу крові та резус-фактор;

позначку «Придатний» навпроти відповідної категорії;

інформацію про можливі медичні обмеження.

Якщо довідку оформлено з порушеннями або відсутня відмітка «Придатний», документ вважається недійсним для складання іспитів чи відкриття нової категорії.

Адміністратори сервісних центрів МВС перевіряють правильність заповнення довідки, строк її дії та достовірність відомостей про медзаклад, який її видав.

Термін дії та обов’язковість

Медична довідка має обмежений термін чинності. Якщо він закінчився у період складання іспитів, доведеться отримати новий документ.

Довідка обов’язкова для осіб, які:

уперше отримують посвідчення водія;

відкривають нову категорію;

повертають посвідчення після позбавлення права керування;

проходять навчання або перепідготовку в автошколі.

Під час дії «воєнного стану» довідка не потрібна у випадку обміну посвідчення без складання іспитів.

Перевіряйте медзаклад

Отримувати довідку слід лише у ліцензованих медичних закладах, які мають право проводити медичні огляди водіїв. Перед зверненням варто перевірити реквізити установи та відповідність форми документа — це допоможе уникнути відмови у сервісному центрі або проблем через підроблені довідки.