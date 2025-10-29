Медицинская справка для водителя: что значит "годен"

У сервисные центры МВД в последнее время поступает все больше обращений от граждан относительно правильного оформления медицинских справок, которые требуют для сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения. Чаще всего людей интересует, как именно должна выглядеть отметка "Пригоден" и нужно ли ставить ее напротив каждой категории транспортных средств.

Как оформляется справка

Медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством выдается по установленной форме, утвержденной приказом МОЗ Украины № 65/80 от 31 января 2013 года. Она подтверждает, что состояние здоровья лица соответствует требованиям для управления транспортными средствами определенных категорий.

В действительной медицинской справке обязательно должна быть отметка или штамп "Пригоден" напротив той категории, на которую кандидат в водители сдает экзамен. Именно эта отметка позволяет допускать лицо к сдаче экзаменов.

В то же время в справке не нужно проставлять отметки напротив всех категорий. Если водитель открывает только одну категорию, штамп "Пригоден" может быть указан только напротив нее.

Что должна содержать действительная справка

полные данные о личности;

печать медицинского учреждения на фотокарточке;

группу крови и резус-фактор;

отметку "Пригоден" напротив соответствующей категории;

информацию о возможных медицинских ограничениях.

Если справка оформлена с нарушениями или отсутствует отметка "Пригодный", документ считается недействительным для сдачи экзаменов или открытия новой категории.

Администраторы сервисных центров МВД проверяют правильность заполнения справки, срок ее действия и достоверность сведений о медучреждении, который ее выдал.

Срок действия и обязательность

Медицинская справка имеет ограниченный срок действия. Если он закончился в период сдачи экзаменов, придется получить новый документ.

Справка обязательна для лиц, которые:

впервые получают водительское удостоверение;

открывают новую категорию;

возвращают удостоверение после лишения права управления;

проходят обучение или переподготовку в автошколе.

Во время действия "военного положения" справка не нужна в случае обмена удостоверения без сдачи экзаменов.

Проверяйте медучреждение

Получать справку следует только в лицензированных медицинских учреждениях, которые имеют право проводить медицинские осмотры водителей. Перед обращением стоит проверить реквизиты учреждения и соответствие формы документа - это поможет избежать отказа в сервисном центре или проблем из-за поддельных справок.