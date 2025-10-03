Новая медицинская справка стала обязательной для восстановления "прав"

По действующим сейчас в Украине порядками после завершения срока лишения вы не можете автоматически вернуться за руль. Чтобы снова управлять транспортными средствами на законных основаниях, нужно пройти сложную процедуру: получить медицинскую справку и заново сдать теоретический и практический экзамен, сообщает ГСЦ МВД.

Читайте также: Медицинскую справку для водителей могут отменить навсегда

Одним из обязательных условий является получение новой медицинской справки о пригодности к управлению транспортными средствами. Без нее сервисный центр МВД не соглашается продолжить процедуру возврата водительского удостоверения.

Важно, что проходить осмотр в медицинском учреждении и получать соответствующую справку возможно только после завершения срока лишения. Если пройти медосмотр ранее определенного срока, то такая справка, как уверяют в Главном сервисном центре МВД будет недействительной.

Почему требуют новую медицинскую справку?

В соответствии с Порядком выдачи и обмена водительского удостоверения, лицо, которое было лишено права управления, обязано подать в сервисный центр МВД такой пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (паспорт для выезда за границу, или ID-карту и выписку о месте жительства);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством.

В ГСЦ МВД отмечают: предыдущая справка, даже если ее срок действия не закончился, не принимается для восстановления права управления транспортными средствами. Это связано с бюрократической необходимостью повторной проверки состояния здоровья человека, который временно был отстранен от права управления.

Напоминаем, что по действующим в Украине порядками если изъятое водительское удостоверение выдавалось впервые на 2 года, документ не возвращается. Для восстановления права управления транспортным средством, необходимо заново пройти теоретическую подготовку и сдать теоретический экзамен в сервисном центре МВД. Далее пройти практическую подготовку в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД. Водительский документ снова выдается на 2 года. Если было изъято “постоянное” (выданное на 30 лет, или пожизненное) водительское удостоверение, для его возвращения необходимо сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.