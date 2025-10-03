Нова медична довідка стала обов’язковою для відновлення "прав"

За діючими нині в Україні порядками після завершення строку позбавлення ви не можете автоматично повернутися за кермо. Аби знову керувати транспортними засобами на законних підставах, потрібно пройти складну процедуру: отримати медичну довідку та заново скласти теоретичний та практичний іспит, повідомляє ГСЦ МВС.

Однією з обов’язкових умов є отримання нової медичної довідки щодо придатності до керування транспортними засобами. Без неї сервісний центр МВС не погоджується продовжити процедуру повернення посвідчення водія.

Важливо, що проходити огляд у медичному закладі та отримувати відповідну довідку можливо тільки після завершення терміну позбавлення. Якщо пройти медогляд раніше визначеного строку, то така довідка, як запевняють у Головному сервісному центрі МВС буде недійсною.

Чому вимагають нову медичну довідку?

Відповідно до Порядку видачі та обміну посвідчення водія, особа, яка була позбавлена права керування, зобов’язана подати до сервісного центру МВС такий пакет документів:

паспорт із відміткою про реєстрацію місця проживання (паспорт для виїзду за кордон, або ID-картку та витяг про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом.

У ГСЦ МВС наголошують: попередня довідка, навіть якщо її термін дії не закінчився, не приймається для поновлення права керування транспортними засобами. Це пов’язано з бюрократичною необхідністю повторної перевірки стану здоров’я людини, яка тимчасово була усунена від права керування.

Нагадуємо, що за діючими в Україні порядками якщо вилучене посвідчення водія видавалось вперше на 2 роки, документ не повертається. Для відновлення права керування транспортним засобом, необхідно заново пройти теоретичну підготовку та скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Далі пройти практичну підготовку в автошколі та скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС. Водійський документ знову видається на 2 роки. Якщо було вилучено “постійне” (видане на 30 років, або довічне) посвідчення водія, для його повернення необхідно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС.