Медичну довідку для водіїв можуть скасувати назавжди

Законопроект передбачає, що довідку щодо придатності до керування авто 083/о буде скасовано, але замість неї будуть брати дані з ЕСОЗ, який обмінюється даними з Реєстром військовозобов’язаних "Оберіг". Відповідний законопроект №13131 зареєстрував голова парламентського комітету з питань здоров’я Михайло Радуцький разом з колегами, повідомляє видання sud.ua.

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Як вказують ініціатори, також будуть внесені зміни до статті 129 Кодексу про адміністративні правопорушення окремим законопроектом.

"Запровадження електронного медичного висновку для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних ЕСОЗ дозволить відмовитися від застарілої паперової форми медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом (форми № 083/о) та, разом з вже існуючими Реєстрами центральної бази даних ЕСОЗ, забезпечить простежуваність та повноту медичної інформації про пацієнта в електронній медичній картці, а також можливість подальшого надання інформації про статус допуску до керування шляхом інформаційного обміну даними між державними установами", - підкреслюють автори законопроекту.

Як вказує Радуцький та його колеги, отримання послуги для встановлення придатності за станом здоров’я до керування транспортними засобами відносно групи, до якої належить водій або кандидат у водії, є актуальним.

Впровадження електронного медичного висновку водія забезпечить автоматизацію ведення обліку медичної послуги з обстеження водія або кандидата у водії з отриманням електронного медичного висновку з подальшим наданням інформації про статус допуску до керування транспортним засобом державним установам на всіх етапах.

Пропонується внести зміни до Основ законодавства України про охорону здоров’я, законів України "Про дорожній рух" та "Про автомобільний транспорт".

Буде встановлено, що попереднє, періодичне, позачергове (зумовлене необхідністю) медичне обстеження, а також щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичний огляд проводяться з метою визначення здатності кандидатів у водії та водіїв за станом здоров’я безпечно керувати транспортними засобами.

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Ці зміни передбачають розподіл водіїв та кандидатів у водії, які мають проходити медичне обстеження та медичний огляд, на 2 групи.

До групи І пропонується віднести осіб, які використовуватимуть транспортний засіб категорій А, А1, А2, АМ, В, В1 і ВЕ для власних потреб, а також кандидатів у трактористи-машиністи та трактористів-машиністів.

До групи ІІ - осіб, які використовуватимуть транспортний засіб категорій С, СЕ, СІ, С1Е, D, DЕ, D1 і D1Е для власних потреб, а також водіїв, які належать до персоналу автомобільного перевізника та автомобільних самозайнятих перевізників.

Пропонується також встановити, що водій (кандидат у водії) за результатами медичного обстеження буде отримувати електронний медичний висновок про допуск або недопущення за станом здоров’я до керування транспортним засобом відповідної групи, у якому (за необхідності) зазначатимуться умови допуску.