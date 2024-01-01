Медицинскую справку для водителей могут отменить навсегда

Законопроект предусматривает, что справку о пригодности к управлению авто 083/о будет отменено, но вместо нее будут брать данные с ЕСОЗ, который обменивается данными с Реестром военнообязанных "Оберіг". Соответствующий законопроект №13131 зарегистрировал председатель парламентского комитета по вопросам здоровья Михаил Радуцкий вместе с коллегами, сообщает издание sud.ua.

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Как указывают инициаторы, также будут внесены изменения в статью 129 Кодекса об административных правонарушениях отдельным законопроектом.

, "Введение электронного медицинского заключения для получения водительского удостоверения в центральной базе данных ЕСОЗ позволит отказаться от устаревшей бумажной формы медицинской справки о пригодности к управлению транспортным средством (формы № 083/о) и, вместе с уже существующими реестрами центральной базы данных ЕСОЗ, обеспечит прослеживаемость и полноту медицинской информации о пациенте в электронной медицинской карте, а также возможность дальнейшего предоставления информации о статусе допуска к управлению путем и

Как указывает Радуцкий и его коллеги, получение услуги для установления пригодности по состоянию здоровья к управлению транспортными средствами относительно группы, к которой принадлежит водитель или кандидат в водители, является актуальным.

Внедрение электронного медицинского заключения водителя обеспечит автоматизацию ведения учета медицинской услуги по обследованию водителя или кандидата в водители с получением электронного медицинского заключения с последующим предоставлением информации о статусе допуска к управлению транспортным средством государственным учреждениям на всех этапах.

Предлагается внести изменения в Основы законодательства Украины об охране здоровья, законов Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильном транспорте".

Будет установлено, что предварительное, периодическое, внеочередное (обусловленное необходимостью) медицинское обследование, а также ежесменный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр проводятся с целью определения способности кандидатов в водители и водителей по состоянию здоровья безопасно управлять транспортными средствами.

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Эти изменения предусматривают распределение водителей и кандидатов в водители, которые должны проходить медицинское обследование и медицинский осмотр, на 2 группы.

В группу I предлагается отнести лиц, которые будут использовать транспортное средство категорий А, А1, А2, АМ, В, В1 и ВЕ для собственных нужд, а также кандидатов в трактористы-машинисты и трактористов-машинистов.

В группу II - лиц, которые будут использовать транспортное средство категорий С, СЕ, СИ, С1Е, D, DЕ, D1 и D1Е для собственных нужд, а также водителей, которые относятся к персоналу автомобильного перевозчика и автомобильных самозанятых перевозчиков.

Предлагается также установить, что водитель (кандидат в водители) по результатам медицинского обследования будет получать электронное медицинское заключение о допуске или недопущении по состоянию здоровья к управлению транспортным средством соответствующей группы, в котором (при необходимости) будут указываться условия допуска.