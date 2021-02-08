Використані маски можуть стати матеріалом для будівництва доріг. Усього 1% сировини отриманої від перероблених масок робить дороги значно міцнішими.

Австралійські вчені пропонують переробляти використані медичні маски на основу для покриття доріг або тротуарної плитки. Про це йдеться в дослідженні групи науковців Мельбурнського королівського технологічного університету, опубліковане в Science of the Total Environment.

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Підрахували, що щодня у світі викидають близько 6,88 мільярда медичних масок. Це понад 200 тисяч тонн сміття, яке скидають на звалищах або спалюють.

Вчені пропонують подрібнювати маски, додавати перероблений бетонний заповнювач (RCA) та формувати основу для вуличного покриття. Експеримент довів, що додавання до бетону невеликої кількості (1-3%) подрібненого матеріалу не тільки не зменшило його міцність, а й навпаки покращило.

Щоб побудувати основу для одного кілометра двосмугової дороги завширшки сім метрів і завтовшки пів метра, додаючи лише 1% перероблених масок, знадобиться приблизно 93,2 тонни переробленого матеріалу. Стільки масок продукують три мільйони людей. Саме 1% у такій суміші вважається оптимальним.

Дороги з нового матеріалу мають прослужити довше та за розрахунками будуть на 30% дешевшими у виробництві.