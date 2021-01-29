Оновлені Tesla Model S і Model X отримали незвичайне "половинчасте" кермо. З'ясувалося, що виробник не погоджував таку конструкцію з регулюючими органами США.

Штурвал в нових “Тесла” залишив відкритими багато запитань - чи зручно їм користуватися, наскільки він дуже чутливий до обертання, навіщо виробник замінив підрульові перемикачі сенсорними кнопками і кульками на спицях, а головне - чи законно взагалі його встановлювати на серійні автомобілі?

Читайте також: Ілон Маск: Tesla Roadster вийде на ринок наступного року

Редакція видання Motor1 звернулася з цим питанням безпосередньо до Національного управління безпеки руху на трасах США (NHTSA) і відповідь виявився неоднозначною. “В даний час NHTSA не може визначити, чи відповідає рульове колесо Федеральним стандартам безпеки транспортних засобів. Ми звернемося до автовиробника за додатковою інформацією”, - йдеться в повідомленні відомства.

Tesla випускає автомобілі далеко не перший рік і знайома з бюрократичними процесами, пов'язаними з впровадженням на ринок інноваційних технологій. Логічно припустити, що конструктори компанії передбачили можливі проблеми з владою, а в NHTSA просто не встигли погодити документи між різними відділами. Втім, виробник електромобілів вже мав проблеми з регулятором після презентації пікапа Cybertruck.

До сих пір не ясно як Tesla буде сертифікувати унікальний автомобіль без бамперів, в той час як інші виробники навпаки намагаються позбавити автомобілі від гострих граней, щоб не піддавати ризику пішоходів.

На тлі такої невизначеності зі штурвалом з'явилися чутки, що серійні Tesla Model S і Model X надійдуть у продаж зі звичайною «бубликом», а штурвал був намальований спеціально для презентації.