Обновленные Tesla Model S и Model X получили необычный "половинчатый" руль. Выяснилось, что производитель не согласовывал такую конструкцию с регулирующими органами США.

Штурвал в новых "Тесла" оставил открытыми многие вопросы – удобно ли им пользоваться, насколько он очень чувствителен к вращению, зачем производитель заменил подрулевые переключатели сенсорными кнопками и шариками на спицах, а главное – законно ли вообще его устанавливать на серийные автомобили?

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Редакция издания Motor1 обратилась с этим вопросом непосредственно в Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) и ответ оказался неоднозначным. "В настоящее время NHTSA не может определить, соответствует ли рулевое колесо Федеральным стандартам безопасности транспортных средств. Мы обратимся к автопроизводителю за дополнительной информацией", – говорится в сообщении ведомства.

Tesla выпускает автомобили далеко не первый год и знакома с бюрократическими процессами, связанными с внедрением на рынок инновационных технологий. Логично предположить, что конструкторы компании предусмотрели возможные проблемы с властью, а в NHTSA просто не успели согласовать документы между различными отделами. Впрочем, производитель электромобилей уже имел проблемы с регулятором после презентации пикапа Cybertruck.

До сих пор не ясно как Tesla будет сертифицировать уникальный автомобиль без бамперов, в то время как другие производители наоборот пытаются лишить автомобили острых граней, чтобы не подвергать риску пешеходов.

На фоне такой неопределенности со штурвалом появились слухи, что серийные Tesla Model S и Model X поступят в продажу с обычной “баранкой”, а штурвал был нарисован специально для презентации.