Использованные маски могут стать материалом для строительства дорог. Всего 1% сырья, полученного от переработанных масок, делает дороги значительно крепче.

Австралийские ученые предлагают перерабатывать использованные медицинские маски на основу для покрытия дорог или тротуарной плитки. Об этом говорится в исследовании группы ученых Мельбурнского королевского технологического университета, опубликованное в Science of the Total Environment.

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Подсчитали, что ежедневно в мире выбрасывают около 6,88 миллиарда медицинских масок. Это более 200 тысяч тонн мусора, который сбрасывают на свалках или сжигают.

Ученые предлагают измельчать маски, добавлять в переработанный бетонный наполнитель (RCA) и формировать основу для уличного покрытия. Эксперимент доказал, что добавление к бетону небольшого количества (1-3%) измельченного материала не только не уменьшило его прочность, но и наоборот улучшило.

Чтобы построить основу для одного километра двухполосной дороги шириной семь метров и толщиной полметра, добавляя лишь 1% переработанных масок, понадобится примерно 93,2 тонны переработанного материала. Столько масок производят три миллиона человек. Именно 1% в такой смеси считается оптимальным.

Дороги из нового материала должны прослужить дольше и по расчетам будут на 30% дешевле в производстве.