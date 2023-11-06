Автоматичні коробки передач давно заполонили ринок США, але решта світу теж відступає від машин з трьома педалями.

Швидка еволюція в автомобільній промисловості є водночас сприятливим фактором для розвитку нових технологій і кладовищем застарілого обладнання. Показовий приклад: поки ми очікуємо появи справжніх безпілотних автомобілів із передовими системами, інші функції, які колись були стандартними, поступово зникають.

Читайте також: BMW відмовляється від механічних коробок передач для M-серії

Так трапилось з механічною коробкою передач. Ця система трансмісії, у якій для перемикання передач потрібно, щоб водій вручну вибирав передачі, стає рідкістю на багатьох ринках. І це не лише Північна Америка, де автоматичні коробки передач давно домінують на ринку. Інформація від JATO Dynamics показує, що цей тип трансмісії втрачає популярність всюди.

Трансформація в Європі

Європа є чудовим прикладом цього переходу. У 2000 році майже всі зареєстровані нові автомобілі були оснащені механічною коробкою передач. Зокрема, їх частка становила 89 відсотків, а в деяких країнах, таких як Італія, Франція, Іспанія, Греція, Угорщина, Ірландія та Португалія, перевищувала 95 відсотків. Винятком були Норвегія та Швейцарія, де приблизно 25 відсотків нових автомобілів були з автоматичними коробками.

Цей відсоток залишався високим протягом кількох років, поки на ринку не вийшли різні типи автоматичних коробок передач. У 2017 році загальний рівень ручного керування впав до 78 відсотків нових автомобілів, і відтоді він різко знизився. У 2022 році він знизився до 34 відсотків, а в першій половині цього року ми тримаємо 32 відсотки.

На це є декілька причин. Водії більше усвідомлюють переваги та зручність керування автоматом. У багатьох містах затори збільшуються. Потік електромобілів, який майже у всьому світі очолює Tesla, безумовно, впливає на ситуацію. Цим транспортним засобам не потрібні трансмісії з декількома передачами, щоб використовувати потужність електродвигунів із високим крутним моментом у всьому діапазоні обертів.

В Північній Америці

Дані JATO показують, що у 2010 році лише 6 відсотків нових легкових автомобілів, проданих у Сполучених Штатах, мали механічну коробку передач. Цей відсоток впав до 4 відсотків у 2019 році, а потім до 2 відсотків у 2020 році. За останні два роки механічна коробка передач майже не реєструвалася на ринку США з рівнем продажу лише 1 відсоток. А цього року ще менше, показуючи лише 0,9 відсотка за перше півріччя 2023 року.

Хто обирає механіку?

З іншого боку, автомобілі з механічною коробкою передач залишаються дійсним вибором для покупців у країнах з економікою, що розвивається. На таких ринках, як Латинська Америка чи Південна Африка, все ще спостерігається значна частина нових транспортних засобів, зареєстрованих із ручними коробками передач, що становить понад 30 відсотків продажів. Незважаючи на те, що за останні 20 років розрив у ціні між ручними та автоматичними приводами різко зменшився, це все ще важливий аспект для споживачів з низькими доходами.

Чи змінить ситуацію поява доступних електромобілів? Спостереження за значним падінням автомобілів з механічною коробкою передач у Китаї, де набувають популярності недорогі електромобілі, безумовно, створює похмуру картину для тих, хто любить їздити з трьома педалями.