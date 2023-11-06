Автоматические коробки передач давно заполонили рынок США, но остальной мир тоже отступает от машин с тремя педалями.

Быстрая эволюция в автомобильной промышленности является благоприятным фактором для развития новых технологий и кладбищем устаревшего оборудования. Показательный пример: пока мы ожидаем появления настоящих беспилотных автомобилей с передовыми системами, другие функции, когда-то стандартные, постепенно исчезают.

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Так произошло с механической коробкой передач. Эта система трансмиссии, в которой для переключения передач требуется, чтобы водитель сам выжимал сцепление, становится редкостью на многих рынках. И это не только Северная Америка, где автоматические коробки давно доминируют на рынке. Информация от JATO Dynamics показывает, что этот тип трансмиссии теряет популярность повсюду.

Трансформация в Европе

Европа является отличным примером этого перехода. В 2000 году практически все зарегистрированные новейшие авто были оснащены механической коробкой передач. В частности, их доля составляла 89 процентов, а в некоторых странах, таких как Италия, Франция, Испания, Греция, Венгрия, Ирландия и Португалия превышала 95 процентов. Исключением были Норвегия и Швейцария, где примерно 25 процентов новых автомобилей были с автоматическими коробками.

Этот процент оставался высоким в течение нескольких лет, пока на рынке не вышли разные типы автоматических коробок передач. В 2017 году общий уровень ручного управления упал до 78 процентов новых автомобилей, и с тех пор резко снизился. В 2022 году он снизился до 34 процентов, а в первой половине этого года мы получили 32 процента.

Этому есть несколько причин. Водители больше осознают преимущества и удобство управления автоматом. Во многих городах пробки увеличиваются. Поток электромобилей, почти во всем мире возглавляющий Tesla, безусловно, влияет на ситуацию. Этим транспортным средствам не требуются трансмиссии с несколькими передачами, чтобы использовать мощность электродвигателей с высоким крутящим моментом по всему диапазону оборотов.

В Северной Америке

Данные JATO показывают, что в 2010 году всего 6 процентов новых легковых автомобилей, проданных в Соединенных Штатах, имели механическую коробку передач. Этот процент упал до 4% в 2019 году, а затем до 2% в 2020 году. За последние два года механическая коробка почти не регистрировалась на рынке США с уровнем продажи лишь 1 процент. А в этом году еще меньше, показывая всего 0,9 процента за первое полугодие 2023 года.

Кто выбирает механику?

С другой стороны, автомобили с механической коробкой передач остаются действительным выбором для покупателей в странах с развивающейся экономикой. На таких рынках, как Латинская Америка или Южная Африка, все еще наблюдается значительная часть новых транспортных средств, зарегистрированных с ручными коробками, что составляет более 30 процентов продаж. Несмотря на то, что за последние 20 лет разрыв в цене между ручными и автоматическими приводами резко снизился, это все еще важный аспект для потребителей с низкими доходами.

Изменит ли ситуацию появление доступных электромобилей? Наблюдение за значительным падением автомобилей с механической коробкой передач в Китае, где приобретают популярность недорогие электромобили, безусловно, создает мрачную картину для тех, кто любит ездить с тремя педалями.