Кожен поліцейський, який задокументує факт дачі йому хабара, отримує премію у розмірі 1000 гривень.

Про це заявив перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошитський. "Хто з патрульних все ж таки ще не чув про це, то запам’ятайте і розкажіть колегам: у випадку фіксації давання вам хабара, реєстрації в ЄО і виклику СОГ - премія 1000 грн" написав він на своїй сторінці у соціальній мережі.

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"З березня минулого року, з ініціативи начальника Департаменту патрульної поліції Євгенія Жукова та підтримки Голови Національної поліції Сергія Князєва, кожен патрульний поліцейський, який не просто відмовився від хабара, а офіційно зареєстрував цю подію, затримав особу, яка спробувала дати хабара і викликав слідчо-оперативну групу для подальшого оформлення і реалізації - отримує премію 1000 грн", пише пан Білошитський.

"За цей час таких випадків було зафіксовано 350. Авжеж, їх було набагато більше...натяків, спроб, розмов. Не так просто зафіксувати це, ще й не спонукаючи особу до такої поведінки. Але 350 разів це було точно зафіксовано", додає він.

Нагадаємо що законом передбачається відповідальність і за отримання хабара (ст.368 ККУ) і за його давання (ст.369 ККУ).

Також нагадаємо, що наразі оклад поліцейського складає від 8 000 до 13 000 гривень. (265-430 євро)