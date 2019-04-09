Каждый полицейский, который задокументирует факт дачи ему взятки, получает премию в размере 1000 гривен.

Об этом заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошитский. "Кто из патрульных все же еще не слышал об этом, то запомните и расскажите коллегам: в случае фиксации дачи вам взятки, при регистрации по ЕО и вызова СОГ – премия 1000 грн" – написал он на своей странице в социальной сети.

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"С марта прошлого года по инициативе начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова и поддержке Председателя Национальной полиции Сергея Князева, каждый патрульный полицейский, который не просто отказался от взятки, а официально зарегистрировал это событие, задержал лицо, которое попыталось дать взятку и вызвал следственно оперативную группу для дальнейшего оформления и реализации – получает премию 1000 грн", – пишет господин Билошитский.

"За это время таких случаев было зафиксировано 350. Конечно, их было гораздо больше... намеков, попыток, разговоров. Не так просто зафиксировать это, еще и не побуждая человека к такому поведению. Но 350 раз это было точно зафиксировано", – добавляет он.

Напомним, что законом предусматривается ответственность и за получение взятки (ст.368 УК) и за ее дачу (369 УК).

Также напомним, что сейчас оклад полицейского составляет от 8000 до 13000 гривен. (265-430 евро)