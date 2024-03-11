Новий Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+ можна впізнати по накладці радіатора з вертикальними ламелами й підсвітці, але найважливішою ознакою новачка є потужність і ефективність у новій комбінації.

Поєднання 3,0-літрового шестициліндрового рядного двигуна та електронно-синхронного електромотора створює максимальну системну потужність 430 кВт (585 к. с.) і максимальний крутний момент системи 750 Нм. Прискорення надто динамічне: з 0 до 100 км/год легковик добирається всього за 3,8 секунди.

Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 280 км/год. Мчати до 140 км/год можна лише на електриці.

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Розробник повідомляє, що для зарядки змінним струмом на борту є зарядний пристрій із зарядною потужністю 11 кВт. За запитом також доступний швидкий зарядний пристрій постійного струму потужністю 60 кВт. Це дозволяє зарядити батарею з 10% до 80% приблизно за 20 хвилин.

Бренд потужних і спортивних автомобілів з Аффальтербаха представляє ще дві гібридні моделі, що підключаються до електромережі: седан і універсал Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+. Фото: Mercedes-Benz Cars