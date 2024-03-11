Новый Mercedes-AMG E 53 Hybrid 4Matic+ можно узнать по накладке радиатора с вертикальными ламелями и подсветке, но самым важным признаком новичка является мощность и эффективность в новой комбинации.

Сочетание 3,0-литрового шестицилиндрового рядного двигателя и электронно-синхронного электромотора создает максимальную системную мощность 430 кВт (585 л. с.) и максимальный крутящий момент системы 750 Нм. Ускорение очень динамичное: с 0 до 100 км/ч легковушка добирается всего за 3,8 секунды.

Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 280 км/ч. Мчаться до 140 км/ч можно только на электричестве.

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Разработчик сообщает, что для зарядки переменным током на борту есть зарядное устройство с зарядной мощностью 11 кВт. По запросу также доступно быстрое зарядное устройство постоянного тока мощностью 60 кВт. Это позволяет зарядить батарею с 10% до 80% примерно за 20 минут.

Бренд мощных и спортивных автомобилей из Аффальтербаха представляет еще две гибридные модели, подключаемые к электросети: седан и универсал Mercedes-AMG E 53 HYBRID 4MATIC+. Фото: Mercedes-Benz Cars