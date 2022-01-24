Хоча виглядає це творіння досить цікаво, втілити його у життя поки ніхто не зважився – це лиш візуальний концепт.

Один такий “Гелік” міг би замінити два чи навіть три автомобілі в кортежі.

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Художник, відомий в Instagram під ніком superrenderscars, підготував черговий проєкт, який суперечить звичайному підходу до тюнінгу чи кастомайзінгу, нехай і віртуальному. Цього разу основою експерименту став Mercedes-Benz G-Class, який у фоторедакторі перетворився на такий собі “Буханець”. Або ідейного спадкоємця Jeep Forward Control, якщо завгодно.

Цей “майже безкапотний Гелік” має шість дверей і вісім вікон. Передні двері тепер знаходиться над колісними арками, та ще й мають скіс у нижній частині. Цілком очевидно, що посадка та висадка для водія такого фургона були б досить проблематичними. Особливо, якщо за кермом має бути кремезний чоловік зі служби охорони.