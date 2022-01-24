Хотя выглядит это творение довольно интересно, воплотить его в жизнь пока никто не решился – это только визуальный концепт.

Один такой “Гелик” мог бы заменить два или даже три автомобиля в кортеже.

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Художник, известный в Instagram под ником superrenderscars, подготовил очередной проект, противоречащий обычному подходу к тюнингу или кастомайзингу, пусть и виртуальному. В этот раз основой эксперимента стал Mercedes-Benz G-Class, который в фоторедакторе превратился в “Буханку”. Или идейного наследника Jeep Forward Control, если угодно.

У этого “почти бескапотного Гелика” шесть дверей и восемь окон. Передняя дверь теперь находится над колесными арками, да еще и со скосом в нижней части. Совершенно очевидно, что посадка и высадка для водителя такого фургона были бы достаточно проблематичны. Особенно, если за рулем крепкий мужчина из службы охраны.