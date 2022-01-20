Хотя это творение сложно назвать репликой, поскольку оригинальный Porsche 918 Spyder она лишь отдаленно напоминает по формам, но творческий подход и усердие мастера заслуживают похвал.

Счастливцев, которые могут позволить себе машину за миллион долларов или больше, значительно меньше чем тех, кто мечтает о таких авто. Но пока одни просто мечтают, другие берут и делают. Пусть и ”на коленке" – без скрупулезных замеров да с примитивным инструментом, пусть из подручных дешевых материалов, но делают. И через три месяца работы могут сесть за руль желанного авто. В каком-то смысле.

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Чаще всего реплики строят из металла, хотя некоторые умельцы используют для своих работ дерево или даже бумагу. Одни реплики выглядят настолько правдоподобно, что их трудно отличить от оригинала, другие лишь напоминают прообраз.

Умелец из Вьетнама добавил в список DIY-материалов для самодельных автомобилей еще один – ПВХ. Этот материал мастер “добывает” из обычных сантехнических труб, которые распыляет и выравнивает в листы с помощью прогрева. Из поливинилхлорида изготовлен весь кузов его реплики и даже поддельные колесные диски.

Ютубер ранее работал с картоном, в начале видео можно увидеть за его спиной бумажный Rolls-Royce Boat Tail, который он делал ранее и построил за месяц. На работу с ПВХ ушло больше времени – весь процесс создания подобия Porsche 918 Spyder занял три месяца. Умелец говорит, что кузов состоит из более 300 маленьких кусочков ПВХ. Самодельный Porsche был окрашен в шикарный белый цвет и даже получил оригинальные шильдики. В движение его приводит пара электромоторов, тогда как оригинальный суперкар является гибридом.