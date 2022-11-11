Компанія навіть найняла юриста, щоб підтвердити, що цей автомобіль AMG One дійсно був серійним.

Mercedes-AMG One подолав 20,8-кілометрову конфігурацію Nürburgring Nordschleife за 6 хвилин 35,183 секунди, щоб побити рекорд серед серійних автомобілів на знаменитій трасі. Раніше титул утримував Porsche 911 GT2 RS з модернізацією Manthey Racing з часом 6 хвилин 43,0 секунди. Це робить One на 7,817 секунди швидшим на дистанції.

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Mercedes One встановив рекорд 28 жовтня 2022 року, і час викликав деякі проблеми. Коли команда починала роботу, на Nordschleife все ще були вологі ділянки, в тому числі на ідеальній лінії в деяких областях. Коли умови нарешті покращилися, у Мерседеса залишилося менше години до кінця часу, коли траса була окремою. Пілот Маро Енгель зміг проїхати лише чотири швидкі кола.

Енгель вже встановив новий рекорд до того, як закінчився час, але умови траси продовжували покращуватися. Він вийшов на останнє коло і зумів поїхати ще швидше.

«Я не очікував, що ми зможемо встановити такий час кола за таких умов траси. У деяких важливих частинах траси вона ще не повністю висохла, тому це було складно. Це було особливе завдання», — сказав Енгель.

Mercedes найняв нотаріуса, щоб підтвердити, що цей автомобіль AMG One був серійним. Налаштування автомобіля включало встановлення значень розвалу підвіски для коліс на максимальних допусках подачі. Mercedes каже, що власник міг би налаштувати автомобіль так само, як машина для встановлення рекордів.

AMG One має загальну потужність 1049 кінських сил (782 кіловати) від 1,6-літрового V6 і чотирьох електродвигунів. Автомобіль може прискорюватись до 100 кілометрів на годину за 2,9 секунди і до 200 км/год за 7,0 секунди. Максимальна швидкість становить 352 км/год. Під час об’їзду кільця Енгелю вдалося розігнати One до 338 км/год) на довгій ділянці Döttinger Höhe Nordschleife.

Mercedes випустив лише 275 екземплярів One. Поставки гіперкара клієнтам почалися в серпні.