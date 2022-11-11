Компания даже наняла юриста, чтобы подтвердить, что автомобиль AMG One действительно был серийным.

Mercedes-AMG One преодолел 20,8-километровую конфигурацию Nürburgring Nordschleife за 6 минут 35,183 секунды, чтобы побить рекорд среди серийных автомобилей на знаменитой трассе. Ранее титул удерживал Porsche 911 GT2 RS с модернизацией Manthey Racing со временем 6 минут 43,0 секунды. Это делает One на 7,817 секунды быстрее на дистанции.

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Mercedes One установил рекорд 28 октября 2022 года, и время вызвало некоторые проблемы. Когда команда начала работу, на Nordschleife все еще были влажные участки, в том числе на идеальной линии в некоторых областях. Когда условия наконец-то улучшились, у Мерседеса осталось меньше часа до конца времени, когда трасса была отдельной. Пилот Маро Энгель смог проехать только четыре быстрых круга.

Энгель уже установил новый рекорд до того, как истекло время, но условия трассы продолжали улучшаться. Он вышел на последний круг и сумел уехать еще быстрее.

«Я не ожидал, что мы сможем установить такое время круга при таких условиях трассы. В некоторых важных частях трассы она еще не полностью высохла, поэтому это было сложно. Это была особая задача», - сказал Энгель.

Mercedes нанял нотариуса, чтобы подтвердить, что автомобиль AMG One был серийным. Настройка автомобиля включала установку значений развала подвески для колес на максимальных допусках подачи. Мерседес говорит, что владелец мог бы настроить автомобиль так же, как машина для установки рекордов.

AMG One имеет общую мощность 1049 лошадиных сил (782 киловатт) от 1,6-литрового V6 и четырех электродвигателей. Автомобиль может ускоряться до 100 км/ч за 2,9 секунды и до 200 км/ч за 7,0 секунды. Максимальная скорость составляет 352 км/ч. Во время объезда кольца Энгеля удалось разогнать One до 338 км/ч на длинном участке Döttinger Höhe Nordschleife.

Mercedes выпустил всего 275 экземпляров One. Поставки гиперкара клиентам начались в августе.