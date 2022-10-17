Новий AMG EQE SUV проміняв запас ходу на розгінну динаміку. Прискорення до першої сотні майже як у спортивних мотоциклів - 3,5 секунди

Одночасно з дебютом "звичайного" Mercedes-Benz EQE SUV підрозділ AMG анонсував "заряджені" версії з індексами "43" і "53". На офіційних знімках поки що показаний лише «старший» суперкросовер: він короткочасно розвиватиме до 687 кінських сил і 1000 Нм. З місця до 100 кілометрів на годину Mercedes-AMG EQE 53 4Matic SUV розженеться за 3,5 секунди, проте максимальна швидкість не перевищить 240 кілометрів на годину, а запас ходу не більше 470 кілометрів.

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В Аффальтербасі невипадково не стали влаштовувати для AMG EQE SUV окрему презентацію, адже уніфікація кросоверів з седанами AMG EQE максимальна. "Сорок третя" версія оснащується тими ж електродвигунами, що і EQE 500, але потужність збільшена до 476 кінських сил при незмінному крутному моменті 858 Нм. Розгін з місця до 100 кілометрів на годину займе 4,3 секунди, максимальна швидкість – 210 кілометрів на годину, автономність – до 488 кілометрів (WLTP).

У топ-версії Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ SUV без сюрпризів: такому кросоверу покладено оригінальні електромотори AMG з покращеною системою охолодження та оригінальною обмоткою. У звичайному режимі двомоторна установка видає 626 кінських сил та 950 Нм, але з пакетом AMG Dynamic Plus додаються функції Race Start та Boost, які дозволяють короткочасно збільшити віддачу до 687 кінських сил та 1000 Нм. Втім, активувати екстремальні пресети можна тільки при певному заряді і температурі батареї. Запас ходу найпотужнішої версії – до 470 кілометрів.

Від звичайних Mercedes-Benz EQE SUV з пакетом AMG Line «заряджені» кросовери відрізняються заглушкою а-ля ґрат Panamericana, оригінальними багатоспицевими дисками, а також глянсовими панелями. У салоні з'являються профільовані крісла з обробкою з мікрофібри або шкіри Nappa, рульове колесо зі здвоєними бічними спицями та карбонові вставки.

Покупцям версій AMG не доведеться доплачувати за адаптивну пневмопідвіску, що підрулює задню вісь (радіус розвороту скорочується з 12,3 до 10,5 метра) та гальма із шестипоршневими механізмами на передній осі. Споряджена маса версії AMG EQE 53 4Matic+ SUV — близько 2,6 тонни, тому інженерам довелося подбати про спеціальну систему придушення кренів. На нерівних дорогах стабілізатори поперечної стійкості роз'єднуються, щоб забезпечити найкращу артикуляцію коліс.

У продажу Mercedes-AMG EQE SUV з'являться із затримкою щодо звичайних кросоверів. Ймовірно, і ціни повідомлять лише наступного року. Зазначимо, що у флагманського електрокросоверу Mercedes-Benz EQS SUV "зарядженої" модифікації поки немає, зате на підході версія Maybach.