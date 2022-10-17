Новый AMG EQE SUV променял запас хода на разгонную динамику. Ускорение до первой сотни почти как у спортивных мотоциклов – 3,5 секунды.

Одновременно с дебютом “обычного” Mercedes-Benz EQE SUV подразделение AMG анонсировало “заряженные” версии с индексами “43” и “53”. На официальных снимках пока показан лишь “старший” супер-кроссовер: он кратковременно будет развивать до 687 лошадиных сил и 1000 Нм. С места до 100 километров в час Mercedes-AMG EQE 53 4Matic SUV разгоняется за 3,5 секунды, однако максимальная скорость не превысит 240 километров в час, а запас хода не более 470 километров.

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В Аффальтербахе не случайно не стали устраивать для AMG EQE SUV отдельную презентацию, ведь унификация кроссоверов с седанами AMG EQE максимальная. “Сорок третья” версия оснащается теми же электродвигателями, что и EQE 500, но мощность увеличена до 476 лошадиных сил при неизменном крутящем моменте 858 Нм. Разгон с места до 100 километров в час займет 4,3 секунды, максимальная скорость – 210 километров в час, автономность – до 488 километров (WLTP).

В топ-версии Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ SUV без сюрпризов: такой кроссовер оснащен оригинальными электромоторами AMG с улучшенной системой охлаждения и оригинальной обмоткой. В обычном режиме двухмоторная установка выдает 626 лошадиных сил и 950 Нм, но с пакетом AMG Dynamic Plus добавляются функции Race Start и Boost, которые позволяют кратковременно увеличить отдачу до 687 лошадиных сил и 1000 Нм. Впрочем, активировать экстремальные пресеты можно только при определенном заряде и температуре батареи. Запас хода самой мощной версии – до 470 километров.

От обычных Mercedes-Benz EQE SUV с пакетом AMG Line “заряженные” кроссоверы отличаются заглушкой а-ля решетки Panamericana, оригинальными многоспицевыми дисками, а также глянцевыми панелями. В салоне появляются профилированные кресла с отделкой из микрофибры или кожи Nappa, рулевое колесо со сдвоенными боковыми спицами и карбоновые вставки.

Покупателям версий AMG не придется доплачивать за адаптивную пневмоподвеску, подруливающую заднюю ось (радиус разворота сокращается с 12,3 до 10,5 метра) и тормоза с шестипоршневыми механизмами на передней оси. Снаряженная масса версии AMG EQE 53 4Matic+ SUV – около 2,6 тонны, поэтому инженерам пришлось позаботиться о специальной системе подавления кренов. На неровных дорогах стабилизаторы поперечной устойчивости разъединяются, чтобы обеспечить наилучшую артикуляцию колес.

В продаже Mercedes-AMG EQE SUV появятся с задержкой относительно обычных кроссоверов. Вероятно, и цены сообщат только в следующем году. Отметим, что у флагманского электрокроссовера Mercedes-Benz EQS SUV “заряженной” модификации пока нет, зато на подходе версия Maybach.