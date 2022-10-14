Легендарный Mercedes-Benz W124 в очередной раз подтвердил репутацию самого надежного автомобиля. Mercedes-Benz с 2-литровым дизельным двигателем прошел 1,5 млн км без существенных ремонтов.

В сети опубликовали видеообзор необычного экземпляра культового седана Mercedes-Benz E-Class в кузове W124. Автомобиль, выпущенный в 1993 году, успел проехать более 1,5 миллионов километров.

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Самое удивительное, что автомобиль до сих пор сохранил заводской двигатель и продолжает передвигаться без нареканий. При этом автомобиль был не просто обыденным автомобилем – он работал в такси в течение 15 лет.

В последние 15 лет автомобиль находился в Албании, где владелец использовал его для работы в такси. Несмотря на достаточно строгие условия эксплуатации, автомобиль пришлось отремонтировать всего один раз – для замены прокладки головки блока цилиндра.

На сегодняшний день пробег автомобиля почти достиг отметки в миллион миль – он проехал 1 584 589 километров. И владелец не планирует пока ни сам отправляться на пенсию, ни отправлять туда автомобиль.

Однако далеко не все автомобили могут похвастаться такой надежностью. В конце весны этого года в Сети опубликовали историю еще одного автомобиля-миллионника. Тогда заветную отметку смог преодолеть кроссовер Kia Sorento 2012 года выпуска. Правда, в отличие от "Мерседеса", владелец Kia менял двигатель по гарантии целых девять раз.