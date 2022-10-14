Легендарний Mercedes-Benz W124 вкотре підтвердив репутацію найнадійнішого автомобіля. Mercedes-Benz з 2-літровим дизельним двигуном пройшов 1,5 млн км без суттєвих ремонтів.

У Мережі опублікували відеоогляд незвичайного екземпляра культового седана Mercedes-Benz E-Class у кузові W124. Автомобіль, випущений 1993 року, встиг проїхати понад 1,5 мільйона кілометрів.

Читайте також: Mercedes-AMG C 63 отримав найпотужніший у світі 2-літровий двигун

Найдивовижніше те, що автомобіль досі зберіг заводський двигун і продовжує пересуватися без нарікань. При цьому автомобіль був не просто повсякденним автомобілем – він працював у таксі протягом 15 років.

Протягом останніх 15 років автомобіль знаходився в Албанії, де власник використовував його для роботи у таксі. Незважаючи на досить суворі умови експлуатації, автомобіль довелося відремонтувати лише один раз – для заміни прокладки головки блоку циліндра.

На сьогоднішній день пробіг автомобіля майже досяг позначки мільйон миль — він проїхав 1 584 589 кілометрів. І власник не планує поки що ні сам вирушати на пенсію, ні відправляти туди автомобіль.

Однак далеко не всі автомобілі можуть похвалитися такою надійністю. Наприкінці весни цього року в Мережі опублікували історію ще одного автомобіля-мільйонника. Тоді заповітну позначку зміг подолати кросовер Kia Sorento 2012 випуску. Щоправда, на відміну від "Мерседеса", власник Kia змінював двигун за гарантією цілих дев'ять разів.