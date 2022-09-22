Нові седан і універсал виявилися важчими, але динамічнішими за попередників завдяки гібридній системі.

"Мерседес" завершив переведення сімейства C-Class в нове покоління: до базових седану та універсалу та їх "підігрітим" AMG-модифікаціям C 43 приєдналися "гарячі" С 63 - також в обох кузовах. Технічно машини підготовлені за зовсім новим рецептом, проте багато його інгредієнтів нам уже добре знайомі.

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Топову модель назвали Mercedes-AMG C 63 S E Performance - за аналогією з великим хетчбеком GT 63 S E Performance, який вийшов рік тому і став першим плагін-гібридом власної розробки спортивного підрозділу Аффальтербаха. Схоже, саме він поділився багатьма технологіями із нинішніми дебютантами.

Як і очікувалося, місце чотирилітрового бітурбомотора V8 (510 к.с. і 710 Нм) зайняла бензоелектрична система сукупною віддачею 680 к.с. та 865 Нм. ДВС – встановлена поздовжньо дволітрова «турбочетвірка» M139l. Як і C 43, вона доповнена стартер-генератором з ремінним приводом і турбокомпресором з електромотором, при цьому останній живиться не від 48-вольтової, а від 400-вольтової мережі. Двигун розвиває 476 л.с. та 545 Нм – це впевнена заявка на світовий рекорд серед серійних «четвірок». Він поєднується з дев'ятиступінчастим автоматом AMG Speedshift MCT 9G з «мокрим» багатодисковим зчепленням замість гідротрансформатора.

Ще 204 л.с. та 320 Нм забезпечує електромотор, змонтований на задній осі в одному блоці з двоступінчастим редуктором та блокуванням диференціала з електронним керуванням. Він знайомий нам з вищезгаданого хетчу – як і створена силами AMG батарея, чиєї ємності в 6,1 кіловат-години вистачить лише на 13 км шляху в електричному режимі.

Привід тепер не задній, а повний, 4Matic+, причому, залежно від їздових умов, він може передати частину потужності на передні колеса, тобто машина залишиться повнопривідною навіть при вимкненому ДВС. Їзда електроніка дозволяє вибирати між режимами Electric, Comfort, Sport, Sport +, Race, Battery Hold і Slippery.

У порівнянні з попередником маса Mercedes-AMG C 63 виросла на три з лишком центнера, але він все одно став динамічнішим: час розгону до сотні скоротився з 4 до 3,4 секунди. Максимальна швидкість, як і раніше, становить 250 чи 280 км/год (270 км/год для універсала) залежно від опціонального пакету AMG Driver's.

Серед інших особливостей новинки:

повнокероване шасі з кутом повороту задніх коліс до 2,5 градуса;

пружинна підвіска з оригінальними важелями та амортизаторами з електронним керуванням;

розширена колія;

оригінальні бампери, вентильовані передні крила та капот;

емблема AMG над радіаторними ґратами замість звичної трипроменевої зірки.

Продаж Mercedes-AMG C 63 S E Performance стартує тільки в 2023 році, ціни поки не оголошені. І так, менш потужної "шістдесят третьої" модифікації без літери S у назві в лінійці більше не буде.