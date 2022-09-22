Новые седан и универсал оказались более тяжелыми, но динамичнее предшественников благодаря гибридной системе.

"Мерседес" завершил перевод семейства C-Class в новое поколение: к базовым седанам и универсалам и их "подогретым" AMG-модификациям C 43 присоединились "горячие" С 63 – также в обоих кузовах. Технически машины подготовлены по совершенно новому рецепту, однако многие его ингредиенты нам уже хорошо знакомы.

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Топовую модель назвали Mercedes-AMG C 63 SE Performance – по аналогии с большим хэтчбеком GT 63 SE Performance, который вышел год назад и стал первым плагин-гибридом собственной разработки спортивного подразделения Аффальтербаха. Похоже, что именно он поделился многими технологиями с нынешними дебютантами.

Как и ожидалось, место четырехлитрового битурбомотора V8 (510 л.с. и 710 Нм) заняла бензоэлектрическая система совокупной отдачей 680 л.с. и 865 Нм. ДВС – установленная продольно двухлитровая «турбочетверка» M139l. Как и C 43, она дополнена стартер-генератором с ременным приводом и турбокомпрессором с электромотором, при этом последний питается не от 48-вольтовой, а от 400-вольтовой сети. Двигатель развивает 476 л.с. и 545 Нм – это уверенная заявка на мировой рекорд среди серийных «четверок». Он сочетается с девятиступенчатым автоматом AMG Speedshift MCT 9G с «мокрым» многодисковым сцеплением вместо гидротрансформатора.

Еще 204 л.с. и 320 Нм обеспечивает электромотор смонтированный на задней оси в одном блоке с двухступенчатым редуктором и блокировкой дифференциала с электронным управлением. Он знаком нам с вышеупомянутого хэтча – как и созданная силами AMG батарея, чьей емкости в 6,1 киловатт-часа хватит всего на 13 км пути в электрическом режиме.

Привод теперь не задний, а полный, 4Matic+, причем в зависимости от ездовых условий он может передать часть мощности на передние колеса, то есть машина останется полноприводной даже при выключенном ДВС. Езда электроника позволяет выбирать между режимами Electric, Comfort, Sport, Sport+, Race, Battery Hold и Slippery.

По сравнению с предшественником масса Mercedes-AMG C 63 выросла на три с лишним центнера, но он все равно стал более динамичным: время разгона до сотни сократилось с 4 до 3,4 секунды. Максимальная скорость по-прежнему составляет 250 или 280 км/ч (270 км/ч для универсала) в зависимости от опционального пакета AMG Driver's.

Среди других особенностей новинки:

полноуправляемое шасси с углом поворота задних колес до 2,5 градуса;

пружинная подвеска с оригинальными рычагами и амортизаторами с электронным управлением;

расширенная колея;

оригинальные бамперы, вентилируемые передние крылья и капот;

эмблема AMG над радиаторной решеткой вместо привычной трехлучевой звезды.