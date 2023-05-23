Розробили самокат не в AMG (компанія не має досвіду в цьому), а в швейцарській компанії Micro Mobility за підтримки AMG, як еволюція існуючого Mercedes-Benz E-Scooter.

Навряд чи легко уявити власника автомобіля Mercedes-AMG на електросамокаті, але незабаром це можна буде побачити. Адже спортивний підрозділ відомого виробника престижних німецьких автомобілів випустив власний Mercedes-AMG E-Scooter.

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Mercedes-Benz та всі його філії взяли на себе зобов’язання стати повністю електричними підприємствами до кінця десятиліття. Але просто встановити електричні трансмісії на всіх автомобілях Mercedes недостатньо, тому цей скутер був розроблений як “рішення останньої милі”.

Mercedes-AMG E-Scooter оснащений електродвигуном потужністю 500 Вт, який дозволяє йому розганятися до максимальної швидкості 20 км/год. Прискорення відбувається за допомогою поворотної джойстика. Електросамокат живиться від батареї ємністю 9,6 А·год, достатньої, щоб підтримувати запас ходу до 40 км.

Виріб зроблений у фірмовому AMG матово-чорному кольорі, з належним маркуванням і логотипами в усіх потрібних місцях.

Скільки він коштує? Для довідки, подібний самокат Xiaomi Mercedes-AMG Petronas F1 коштує набагато менше 1000 доларів. Однак цей варіант обійдеться принаймні в еквівалент 1500 доларів США.