Разработали самокат не в AMG (у компании нет опыта в этом), а в швейцарской компании Micro Mobility при поддержке AMG, как эволюция существующего Mercedes-Benz E-Scooter.

Вряд ли легко вообразить владельца автомобиля Mercedes-AMG на электросамокате, но вскоре это можно будет увидеть. Ведь спортивное подразделение известного производителя престижных немецких автомобилей выпустило собственный Mercedes-AMG E-Scooter.

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Mercedes-Benz и все его филиалы обязались стать полностью электрическими предприятиями к концу десятилетия. Но просто установить электрические трансмиссии на всех автомобилях Mercedes недостаточно, поэтому этот скутер был разработан как решение последней мили.

Mercedes-AMG E-Scooter оснащен электродвигателем мощностью 500 Вт, позволяющим ему разгоняться до максимальной скорости 20 км/ч. Ускорение происходит с помощью поворотного джойстика. Электросамокат питается от батареи емкостью 9,6 Ач, достаточной, чтобы поддерживать запас хода до 40 км.

Изделие сделано в фирменном AMG матово-черном цвете, с правильной маркировкой и логотипами во всех нужных местах.

Сколько стоит? Для справки, подобный самокат Xiaomi Mercedes-AMG Petronas F1 стоит гораздо меньше 1000 долларов. Однако этот вариант обойдется, по крайней мере, в эквивалент 1500 долларов США.