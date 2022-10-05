Оновлений Mercedes-Benz B-Class 2023 року отримав мінімальні зовнішні зміни, а ось технічна частина зазнала більш значних модернізацій.

Спершу дизайнери Mercedes-Benz внесли деякі зміни в передню частину B-класу, включаючи перероблений передній бампер і змінену решітку радіатора, спрямовану на надання автомобіля «динамічного прискорення». Також доступні нові світлодіодні фари.

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Оновлену передню частину доповнює модифікована задня частина з новими двокомпонентними світлодіодними задніми ліхтарями та тонкими спойлерами, прикріпленими з обох боків заднього скла. Також було розроблено чотири нові конструкції коліс, включаючи комплект 19-дюймових дисків.

У салоні B-класу 2023 року є 7-дюймова цифрова панель приладів і 10,25-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи в стандартній комплектації, хоча клієнти можуть вибрати більшу цифрову панель розміром 10,25 дюймів. Інтер’єр було вдосконалено завдяки новому пласкому керму та видаленню поворотного регулятора інформаційно-розважального дисплея на центральній консолі.

Система MBUX також була оновлена та включає датчик відбитків пальців, покращений голосовий помічник Hey Mercedes і три оновлених стилі відображення під назвою Classic, Sport і Discreet.

Виробник автомобіля також доклав зусиль, щоб зробити екологічно свідоміший вибір матеріалів, які використовуються в салоні, включаючи стандартні комфортні сидіння з центральними секціями, які на 100 відсотків використовують перероблені матеріали.

Також було внесено деякі оновлення безпеки, зокрема оновлений пакет допомоги водієві, який включає вдосконалену систему допомоги при утриманні смуги руху, активне керування кермом і додаткову функцію допомоги при маневруванні причепом.

Що стосується силових агрегатів, то всі бензинові варіанти Mercedes-Benz B-Class 2023 року електрифіковані, більшість із них використовує 48-вольтову м’яку гібридну систему зі стартер-генератором з ремінним приводом. Залежно від ринку, автомобіль буде пропонуватися у варіантах B 250 e, B 180, B 200, B 220 4Matic, B 250 4Matic, B 180 d, B 200 d і B 220 d.

Гібридні версії Plug-in оновленого B-класу оснащені вдосконаленою високовольтною батареєю, яка, на додаток до стандартної зарядки 3,7 кВт, може заряджатися змінним струмом до 11 кВт замість 7,4 кВт, як у попередника. Ці моделі також можна заряджати до 22 кВт через зарядний пристрій постійного струму, тобто акумулятор можна зарядити з 10 відсотків до 80 відсотків за 25 хвилин. Електродвигун також був модернізований, щоб забезпечити додаткові 5 кВт, що в результаті становить 80 кВт.